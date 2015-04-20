Аваков заявив, що перехідний період у роботі МВС триватиме близько півроку

Перехідний період у роботі правоохоронного відомства триватиме близько півроку. У цей час функціонуватимуть і поліція, і міліція.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час презентації нової патрульної служби у Львові.

Він запевнив працівників Державтоінспекції, які зараз працюють у підрозділі, всі вони матимуть можливість працювати у новій службі за умови, якщо пройдуть процедуру відбору на загальних умовах.

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Глава МВС відзначив роль довіри до правоохоронних органів. Аваков нагадав про трагічний випадок, що стався у вихідні на території Львівщини, де при виконанні службових обов'язків загинув дільничний інспектор, але про це до міліції ніхто не повідомив.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ закликав громадян не залишатися байдужими, активно долучатися до процесу реформування МВС та створення тієї поліції, яка повинна бути в сучасній Україні.

"Цю добру справу ми повинні робити разом", – підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня у Радехівському районі Львівської області двоє чоловіків скоїли жорстоке вбивство 28-річного дільничного інспектора міліції, який намагався припинити бійку між місцевими мешканцями. Його прив'язали до кінної підводи і 13-кілометрів тягли дорогою. Загиблого колегу працівники міліції виявили у меліоративному рові на кордоні із сусіднім районом. За підозрою у скоєнні злочину затримані 53-річний мешканець Радехівського району та 26-річний мешканець Сокальського району Львівщини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.