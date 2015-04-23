СБУ затримала ще трьох "оплотівців", причетних до терактів у Харкові (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

У прес-центрі зазначили, що затримані входили до знешкодженої на початку місяця диверсійної групи, яку координував з Росії громадянин Жилін. Тоді, у рамках спеціальної операції із зачищення регіону від диверсантів та терористів, служба затримала одинадцять «оплотівців».

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Одним із затриманих є мешканець Харкова, 1975 р.н., якого «обґрунтовано підозрюють у диверсіях на залізниці: скоєнні вибухів біля станції Зелений колодязь Чугуївського району у лютому та під час руху пасажирського потягу у районі м. Чугуїв у березні ц.р., приведення у дію вибухового пристрою під вантажним потягом сполученням «Основа-Шебелинка» у квітні».

Під час обшуків його помешкання правоохоронці вилучили саморобні вибухові пристрої на основі пластиду. Крім того, вилучено автомати АК-74 (один із підствольним гранатометом), 5 боєприпасів для гранатомету ВОГ-25, вогнемет «Шмель», бойовий пістолет з 4-ма спорядженими магазинами до нього, велика кількість набоїв калібру 5,45 мм.

Співробітниками СБУ також було затримано двох його спільників. «Диверсанти на прізвиська «Ламбада» та «Малиш» у серпні минулого року вчинили терористичний акт – з вогнемета «Шмель» обстріляли Харківський обласний військовий комісаріат», - повідомили у прес-центрі і наголосили, що зловмисники готували нові диверсії в регіоні, у них вилучено значну кількість зброї та вибухівки.

У рамках кримінального провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються інші спільники затриманих.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ ліквідувала канал фінансування тероризму на Харківщині і оголосила у розшук лідера "Оплоту" Жиліна.