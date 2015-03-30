СБУ ліквідувала канал фінансування тероризму на Харківщині і оголосила у розшук лідера "Оплоту" Жиліна

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Встановлено, що фінансування здійснювалося через дві харківські комерційні структури, що входять до підконтрольного Жиліну конвертаційного центру. Грошові кошти, призначені для фінансування терористів, перераховувалися на адресу юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території Російської Федерації, а готівка нелегально перевозилася через державний кордон України до РФ.

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У подальшому гроші потрапляли до Ростовської області, а звідти через контрольовану терористами ділянку українсько-російського кордону - ватажкам так званих "ДНР" та "ЛНР".

Спільників Жиліна було затримано під час спроби переміщення грошей через державний кордон України до РФ. Вказані кошти на кілька днів раніше були незаконно переведені у готівку за допомогою зазначених комерційних структур.

За вказаним фактом слідчими Управління СБУ у Харківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Усім членам групи повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Крім того, у зв’язку з переховуванням Жиліна від органів слідства на території Російської Федерації 30 березня його оголошено у розшук з метою доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер «Оплоту» залишив Україну.