Лісова пожежа в Чорнобильській зоні рухається до об'єктів ЧАЕС - Аваков

Ситуація з лісовою пожежею у Чорнобильській зоні загострилася, полум'я рухається до об'єктів ЧАЕС.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"На 18.30 ситуація з лісовою пожежею навколо Чорнобильської станції загострилася. Полум'я знову атакує лісовий масив в напрямку об'єктів ЧАЕС. Верховий вогонь і різкі пориви вітру створили серйозну загрозу поширення пожежі в 20 км зоні від ЧАЕС. У вогневій зоні близько 400 га лісу", - написав він.

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Аваков повідомив, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк терміново зібрав комісію з надзвичайних ситуацій. По тривозі в готовності вже знаходяться Нацгвардія та підрозділи МВС.

"Яценюк з офіцерами СЧС працює на місці, в безпосередній близькості від лінії вогневої атаки. Я в оперативному штабі в Києві - в аеропорту - координуємо вильоти спецавіації. Працюємо. Розуміємо відповідальність і не допустимо недооцінки ризиків! Наступна інформація о 20.30", - додав він.

На 18.30 ситуация с лесным пожаром вокруг Чернобыльской станции обострилась. Пламя вновь атакует лесной массив в направл... Posted by Arsen Avakov on 28 квітня 2015 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, площа лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження сягла майже 320 гектарів.