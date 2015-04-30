У Харкові суд заборонив проводити першотравневі мітинги



Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту В`ячеслава Басараба, відповідне рішення сьогодні, 30 квітня, ухвалив Харківський окружний адміністративний суд на прохання міської ради.

За його словами, що суд обмежив право на збори шляхом заборони громадській організації «Трудова Харківщина» проводити мітинг 1 травня, організації «Російський собор-Російська громада» - 3 травня. Клопотання про заборону на проведення ходи Спілкою радянських офіцерів міська рада планує подати в суд після вихідних.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня пройшло засідання погоджувальної комісії Харківського міськвиконкому. Комісія розглянула заявки громадських організацій, які мають намір провести заходи з 1 по 9 травня, і виступила проти їх проведення у зв`язку із загрозою терактів. Зокрема, громадська організація «Трудова Харківщина» заявила про проведення мітингу 1 травня, «Російський собор-Російська громада» - про проведення мітингу 3 травня, Спілка жінок України «За майбутнє дітей» - про проведення концерту 9 травня, Спілка радянських офіцерів - про проведення ходи 9 травня.

Харківська організація Спілки жінок України «За майбутнє дітей» погодилася з пропозицією міськради не проводити окремий захід біля пам`ятника Воїну-визволителю у сквері 23 Серпня, а взяти участь у концерті до Дня Перемоги, який пройде 9 травня в парку ім. Горького.