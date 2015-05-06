Синоптики попередили Україну про зливи і 10-градусні перепади температури

Атмосферний фронт обумовить дощі на заході, півночі, в центрі, окрім Дніпропетровщини, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У східній частині буде переважати суха погода, повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У північних областях хмарно і дощитиме. Температура повітря вночі 5-11 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла.

У центральній частині буде переважати волога погода, лише на Дніпропетровщині - без опадів. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

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У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 4-9 тепла, вдень 12-18 градусів тепла.

У південній частині дощі пройдуть лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

У Києві очікується волога і холодна погода. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 11-14 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, у східній частині - південно-східний, 5-12 м/с.