Рада проведе урочисте засідання до 70-річчя Перемоги з участю президента

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

Урочисте засідання Верховної Ради України буде присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі українського народу у Другій світовій війні.

Засідання розпочнеться о 12.00 (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

У ньому візьме участь президент України Петро Порошенко, повідомив під час брифінгу заступник голови Адміністрації президента України Ростислав Павленко.

Читайте такожВ Україні до Дня Перемоги створили серію патріотичних плакатів “8 травня, відповідно до рішення Верховної Ради України, відповідно до указу президента України, в першій половині дня відбудеться урочисте засідання парламенту за участю президента України”, - сказав Павленко.

Він додав, що в другій половині дня відбудуться основні заходи. “І концентруватимуться вони на території Музею історії війни”, - зазначив він.