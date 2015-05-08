СБУ перейшла на посилений режим роботи по всій країні
12:31, 08 травня 2015Суспільство
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Правоохоронні органи переходять на посилений режим захисту громадян по всій території України на час днів вшанування пам’яті загиблих у роки Другої світової війни.
Наливайченко розповів, що СБУ перейшла на посилений режим роботи / УНИАН
Про це сказав голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю журналістам. За його словами, президент поставив чітке завдання щодо злагодженої роботи правоохоронних органів.
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"Ми будемо разом з міліцією на вулицях, разом з людьми. Демонструючи, де ми є, до кого можна звертатись для того аби кожна людина відчувала захист: і ветеран, і молода людина, будь-хто, хто братиме участь у святкових заходах", − наголосив Валентин Наливайченко.
За його словами, СБУ працює над тим, щоб всі змогли безпечно взяти участь у масових заходах.
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