СБУ перейшла на посилений режим роботи по всій країні

Про це сказав голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю журналістам. За його словами, президент поставив чітке завдання щодо злагодженої роботи правоохоронних органів.

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"Ми будемо разом з міліцією на вулицях, разом з людьми. Демонструючи, де ми є, до кого можна звертатись для того аби кожна людина відчувала захист: і ветеран, і молода людина, будь-хто, хто братиме участь у святкових заходах", − наголосив Валентин Наливайченко.

За його словами, СБУ працює над тим, щоб всі змогли безпечно взяти участь у масових заходах.