Суд Харкова заборонив "Союзу радянських офіцерів" проводити марш 9 травня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, суд підтримав відповідну вимогу міськради.

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Заступник директора юридичного департаменту міськради В'ячеслав Басараб пояснив, що суд обмежив право на збори шляхом заборони громадській організації проводити ходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові суд вже заборонив ГО "Трудова Харківщина" проводити мітинг 1 травня, а організації "Руський собор - Руська громада" - 3 травня. Харківська організація Спілки жінок України "За майбутнє дітей" погодилася з пропозицією міськради не проводити окремий захід біля пам'ятника Воїну-визволителю у сквері 23 Серпня, а взяти участь у концерті до Дня Перемоги 9 травня.