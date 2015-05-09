У Києві біля парку Слави виник конфлікт через портрет Сталіна
12:49, 09 травня 2015Суспільство
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Кілька літніх жінок у червоних куртках принесли портрет Сталіна, через що між ними та громадянами виникла суперечка
Сьогодні Україна відзначає 70-у річницю Перемоги над нацизмом / Фото УНИАН
У Києві біля парку Слави виник конфлікт між групою жінок, що принесли портрета Сталіна, та громадянами.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька літніх жінок у червоних куртках принесли портрет Сталіна, через що між ними та громадянами виникла суперечка.
Проте розвитися їй не дали співробітники міліції, які оточили сторони конфлікту.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна відзначає 70-у річницю Перемоги над нацизмом.
З цієї нагоди у Києві буде проведено низку заходів.
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