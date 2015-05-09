На Луганщині урочистості до Дня Перемоги пройшли без ексцесів – Москаль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Як зазначили у прес-службі, «свято відзначали навіть у населених пунктах на самій лінії розмежування вогню — Троїцькому біля Дебальцевого (околиці села практично щодня обстрілюють бойовики), Станиці Луганській (яку терористи позавчора обстріляли з мінометів, перебивши магістральний газопровід), Попасній, Золотому, Нижньому і т.д».

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«Подекуди заходи носили масовий характер, наприклад, у Попасній на мітинг зібралося майже три тисячі людей. Однак жодних ексцесів - провокацій проросійських симпатиків, політичних акцій комуністів, масового носіння георгіївських стрічок - на них не було. В адміністративному центрі області, Сєвєродонецьку, на площі Перемоги, де проходила виставка військової техніки й відбулися основні святкові заходи, маса людей прийшли з українською національною символікою, а на площі було розгорнуто величезний жовто-синій прапор», - повідомляє прес-служба.

Раныше УНІАН повідомляв що у Києві біля парку Слави виник конфлікт через портрет Сталіна.