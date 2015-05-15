УПЦ МП розпочала святкування 1000-ліття пам'яті святих князів Бориса і Гліба хресною ходою у Вишгороді

У Вишгороді Київської області сьогодні понад тисячу мешканців міста пройшли хресною ходою, присвяченою 1000-літтю пам’яті святих князів Бориса і Гліба.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, Православна Церква вшановує святих князів - синів святого рівноапостольного князя Володимира - за те, що вони добровільно прийняли мученицьку смерть, щоб не спровокувати на Русі братовбивчу війну.

“Сьогодні, коли наша багатостраждальна країна балансує на межі братовбивчої війни, коли ми знов відчуваємо в собі спокусу відповісти злом за зло, нам слід згадати святих Бориса і Гліба” , – сказав керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній у вітальному слові.

Митрополит Антоній нагадав, що після смерті Володимира князь Святополк Окаянний, намагаючись зайняти Київський престол, вирішив стратити Бориса і Гліба як небажаних конкурентів. Відкинувши ідею піти війною на брата, святі князі добровільно прийняли мученицьку смерть.

Читайте такожОцінювати дії священнослужителів має народ – Порошенко

"Для язичницького світу такий подвиг був абсолютно незрозумілим і неприродним. З точки зору язичницьких уявлень про державу, добровільна відмова від влади виглядала як прояв слабкості", - зазначив владика Антоній. І додав, що "і сьогодні, з точки зору сучасного секулярного світу, відмова від влади і добровільна смерть є повною нісенітницею".

"Однак, з точки зору Євангелія, яке вчить "Не любіть світу, ані того, що в світі" (1 Ін. 2:15), вчинок Бориса і Гліба є проявом християнського світосприйняття", - підкреслив церковний ієрарх.

Побажавши усім миру і злагоди, митрополит Антоній висловив надію, що молитвами князів-страстотерпців Бориса і Гліба Господь припинить важке протистояння в Україні і відкриє шлях до загальнонаціонального примирення.

Як зазначає Центр інформації УПЦ МП, у рамках відзначення 1000-річчя пам’яті святих князів Бориса і Гліба, у Вишгороді 14-15 травня відбувається XXI наукова конференція «Старожитності Вишгородщини».

Також у храмі в ім’я святих Бориса і Гліба сьогодні відбулася Божественна літургія, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Після чого були звершені хресний хід та молебень.

Урочистості продовжили виступи академічного чоловічого хору, недільної школи, Вишгородського фольклорного ансамблю, екскурсії по музеях заповідника та фотовиставка відомого грецького фотохудожника Костаса Асіміса – «Наш Афон».