Демонтовані пам'ятники тоталітаризму можуть розмістити в Пирогові

Про це сказав віце-прем'єр – міністр культури В'ячеслав Кириленко. Він нагадав, що у зв'язку з набранням чинності закону про декомунізацію пам'ятники діячам партійних і репресивних органів СРСР повинні бути демонтовані.

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В'ячеслав Кириленко зазначив, що Міністерство культури ініціювало створення Музею тоталітаризму, і в даний час над концепцією музею працює група з фахівців і представників громадських об'єднань.

"Зокрема, Національний музей архітектури та побуту вже готовий надати територію для розміщення пам'ятників Леніну та іншим радянським керівникам, які будуть демонтовані", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко підписав закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який був прийнятий Верховною Радою 9 квітня.