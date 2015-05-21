Апеляційний суд не повірив 18-річній дівчині з "Айдара", яку звинувачують у нападі на пост ДАІ

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду від 6 травня - два місяці під вартою або заставу в 3 млн 654 тис. гривень, йдеться в сюжеті ТСН.

Її звинувачують у пособництві в обстрілі Биківнянського поста ДАІ 2 травня. Жоден міліціонер тоді не постраждав.

18-річна Віта Заверуха служила в першому складі батальйону "Айдар", має дві контузії. Зараз її утримують в одиночній камері ізолятора тимчасового утримання МВС.

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Підозрювана свою провину повністю заперечує, процес вважає упередженим.

"Я не знала, що буде якийсь напад, чи це взагалі можливо. Мені ніхто ні про що не повідомляв, переді мною ніхто ні за що не звітує", - сказала вона в суді.

Сторона звинувачення від коментарів відмовилася. Нагадаємо, спільники Заверухи, крім обстрілу поста ДАІ звинувачують у нападі на заправку і вбивстві двох міліціонерів.