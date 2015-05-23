Сумська облрада створила комісію з контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у місті Шостка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла сьогодні під час сесії: «за» проголосували 64 із 70 присутніх депутатів.

Комісію створено у складі 11 осіб терміном діяльності три місяці з дня прийняття цього рішення. Їй доручено з’ясувати причини та рівень забруднення навколишнього середовища невідомою хімічною речовиною 30 квітня 2015 року у м. Шостка та Шосткінському районі; визначити обсяг завданої шкоди, можливі джерела її відшкодування та необхідність залучення бюджетних коштів для ліквідації наслідків забруднення, звернувши особливу увагу на можливості місцевих бюджетів м. Шостка та Шосткінського району; надати на розгляд облради пропозиції щодо необхідності залучення коштів обласного бюджету для ліквідації наслідків забруднення та їх обсягу.

Попередній звіт про результати роботи тимчасової контрольної комісії буде заслуханий на наступному пленарному засіданні облради вже 29 травня.

Як повідомляв УНІАН, у м. Шостка Сумської області міліція розслідує забруднення 30 квітня навколишнього середовища від витоку невідомої хімічної речовини.

30 квітня до міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в одному з мікрорайонів, на відрізку дороги майже в 5 кілометрів, розсипаний невідомий хімікат з різким запахом. Слідчо-оперативна група та рятувальники МНС встановили, що хімічна речовина висипалася з автомобіля, коли її вивозили за межі підприємства. Працівники санепідемстанції та надзвичайних ситуацій взяли проби ґрунту та повітря, а також провели заходи щодо нейтралізації шкідливого впливу даної речовини на оточуюче середовище. З метою встановлення ступеню небезпеки цієї речовини для людей і навколишнього середовища, а також винуватців цієї події, 1 травня відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель).

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6 травня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля) начальнику виробничого відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр регенерації масел» м. Шостка.

20 травня голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко звернувся до міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка із проханням призупинити на Сумщині двом компаніям ліцензії із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

22 травня Сумська облрада звернулася до ГПУ, МВС та Мінекології із проханням перевірити додержання посадовими особами вимог екологічної безпеки у Шостці та районі.