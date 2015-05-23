Затримані в Україні ГРУшники поступово змінюють позицію – Лубківський

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" в п'ятницю увечері, пише Українська правда.

"Очевидно, що навіть в силу цієї публічності і в силу того, що з військовослужбовцями спілкуються представники ЗМІ, вони отримують дедалі більшу інформацію, і вони, очевидно, модерують свою позицію", - сказав Лубківський.

"Тобто ті слова, які сказані були сьогодні вам (в інтерв'ю Савіку Шустеру), вони дуже серйозно відрізняються від тих заяв, які робилися ними на самому початку. Вони поступово починають, як равлики, ховатися у самих себе", - додав він.

Лубківський зазначив, що всі заяви затриманих військових важливі для слідства, а сам процес, як він сподівається, буде скрупульозним і максимально відкритим.

Окрім того, за словами Лубківського, російські військові мають право на зустріч із адвокатами та дипломатами, а також зазначив, що вони отримають від України всю необхідну медичну та правову допомогу.

Водночас переговорник Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит зазначив, що згадані військові не підпадають під обмін полоненими, згідно з Мінськими домовленостями.

Читайте такожЗахоплені ГРУшники обурені, що їх не відвідав посол РФ: Вони ж відмовилися як від військових, але не як від росіян

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи - Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т.зв. "ЛНР".

Вони не можуть вважатися військовополоненими, бо Україна і Росія офіційно не перебувають в стані війни.

Один з військових РФ - Олександр Алєксандров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів їхньої групи, а також повідомив, що в Україну зайшли 26 березня у складі 2-го батальйону в кількості 220 осіб.

Другий - капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева.

Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті визнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.

22 травня український суд дозволив тримати під вартою російських військовослужбовців.