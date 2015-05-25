На Харківщині чоловік розстріляв двох осіб, після чого захопив заручників на АЗС
Співробітники міліції ведуть переговори з чоловіком щодо звільнення заручників і вживають заходи щодо затримання зловмисника.
У Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей, після чого виїхав до села Коротич, де на автозаправці захопив двох заручників.
Як повідомляє відділ громадських зв’язків УМВС у Харківської області, інформація про подію надійшла до чергової частини райвідділу о 14.00.
За попередніми даними, у Люботині чоловік відкрив вогонь з карабіну, внаслідок чого загинуло двоє людей. На даний момент встановлено, що зловмисником є 48-річний місцевий мешканець.
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Після скоєного чоловік на власному автомобілі «ВАЗ-99» виїхав до села Коротич, де на автозаправці захопив двох заручників.
У відомстві кореспондентові УНІАН також повідомили, що під час інциденту одна особа отримала поранення.
Зараз працівники міліції ведуть перемовини з чоловіком щодо звільнення заручників та вживають заходи щодо затримання зловмисника.
Як повідомляє журналіст Слава Мамричев, у зв'язку зі стріляниною в Люботині траса з Харкова на Київ перекрита, працюють МВС і СБУ.
Трасса из Харькова на Киев перекрыта. Стрельба в Люботине. Два трупа. Стрелок пытался скрыться и взял заложников на АЗС под Коротичем. Работают МВД и СБУPosted by Slava Mavrichev on 25 травня 2015 р.