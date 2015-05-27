Злива перетворила Львів на Венецію, підтопивши будинки і на дві години паралізувавши рух (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з негодою та високим рівнем води на вулицях міста, з 18.00 майже на дві години зупинився рух всього електротранспорту, громадський та приватний автотранспорт курсував з великими труднощами.

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Також було зафіксовано падіння дерев на два автомобілі і на проїжджу частину кількох вулиць у Франківському районі.

До міської ради надійшли звернення щодо затікання дахів будинків та обірвані дроти електромереж.

На деяких вулицях міста у зв’язку з тим, що каналізаційні колектори не могли прийняти великі обсяги стічних вод, рівень води місцями піднімався до 30-50 сантиметрів, а члени місцевого спортивного клубу каталися на залитих водою вулицях на човнах та каное.

У двох супермаркетах міста сильна злива спричинила протікання дахів на полиці з товарами, а пересувні ятки плавали на вулицях у сильних потоках води.

За інформацією Львівської ОДА, минулої доби на території області внаслідок сильних злив спостерігався підйом рівнів води на річках басейнів Сяну, Дністра, Західного Бугу - на окремих ділянках до 2,5 метрів.

За даними обласного управління ДСНС, на Львівщині в ніч з 26 на 27 травня внаслідок шквалистих поривів вітру сталося знеструмлення 45 населених пунктів.