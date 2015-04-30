Масштабна повінь в Росії: рятувальники почали будувати дамби з мішків з піском (фото)

Зокрема, в населеному пункті Орлівка повністю затоплено шість будинків і вода продовжує прибувати, повідомляє Агентство Новин ТВ2.

Співробітники МНС РФ вже почали зводити дамбу з мішків з піском вздовж будинків, щоб зупинити потоп. ЗМІ повідомляють, що настільки масштабної повені в Орловці не було з 2004 року.

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У той же час, в Томську вода підібралася впритул до будівлі Адміністрації міста.

#всеподконтролем Ушайка (20 м до Томської Адміністрації) зараз (фото:Роман Унашев) Пішохідні яруси глибоко під водою pic.twitter.com/uCzuACvynk — СуровыеНовостиТомска (@Tomsk_Loud_News) April 30, 2015

Тим часом, в Забайкаллі горять ліси з 19 березня. Шквалистий вітер призвів до того, що 13 квітня лісові і степові пожежі перекинулися на житлові будинки та дачні кооперативи відразу в декількох районах. Вогонь знищив та пошкодив понад 200 житлових будинки у 18 населених пунктах краю.

На всій території регіону діє режим надзвичайної ситуації. Пожежі діють у 16 районах Забайкалля. Найбільше спалахів зареєстровано в Читинському районі.