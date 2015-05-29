Полонених російських ГРУшників охороняють "Альфа" та українські військові

Про це вони розповіли в інтерв'ю «Новой газете».

«Дуже потужна охорона у мене тут. І бійці СБУ «Альфа» охороняють, і місцеві військовослужбовці. По максимуму огороджують. Дуже негативна реакція на те, що мене тут лікують. Ну їх (українських військових – ред.) можна зрозуміти. Пройтися досить просто по палатах і побачити молодих російських хлопців, які говорять по-російськи, без рук і без ніг», - сказав Євген Єрофєєв.

У той же час, за словами іншого військового Олександра Александрова, з українськими військовослужбовцями ГРУшники не спілкуються.

«З українськими військовослужбовцями ми не спілкуємося. Кажуть, що це для нашої ж безпеки. Люди після війни ж. Питання ж (у них до нас - ред.) залишаються. Ніхто ж не розуміє», - заявив Александров.

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Він також додав, що бачить, як Україна дбає про своїх військових. «Дивишся на них, вони повертаються як герої, гідно повертаються. Батьківщина від них не відмовляється, навіть від тих, хто побував у полоні. Піклуються про них, намагаються повернути. А у нас так цікаво виходить. З дитинства вчать патріотизму і любові до батьківщини... насправді патріотизм у мене нікуди, звичайно, не подівся. Батьківщину люблю. Але Батьківщина — це не державний якийсь лад чи державні лідери. Це рідні люди, друзі, просто співгромадяни, рідні місця. А держава просто не зовсім красиво поводиться», - сказав Александров.

Нагадаємо, 22 травня Шевченківський райсуд Києва заарештував затриманих ГРУшників Александрова і Єрофєєва на 2 місяці. Російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.