Пожежу на нафтобазі під Васильковом досі не локалізовано

Станом на 00.00 горят 4 резервуари з нафтопродуктами із 17.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Співрозмовник агентства зауважив, що пожежні підрозділи наразі намагаються як збити, локалізувати та погасити вогонь на 4 великих резервуарах, і так само вживають заходів для охолодження 13 інших ємностей, в яких зберігається паливо.

При цьому, агентству не уточнили, скільки на даний час на місці події працює спеціальної пожежної техніки та особового складу ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа, постраждало четверо осіб. Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з обладнанням під час спроби крадіжки нафтопродукту.