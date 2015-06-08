Причиною пожежі на нафтобазі під Васильковом була невдала крадіжка - джерело

«Дістатися до джерела вогню, поки що нереально, але за попередніми даними причиною виникнення пожежі була не диверсія, а невдале використання технічного обладнання під час спроби крадіжки нафтопродуктів», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області на території нафтобази виникла пожежа, постраждало четверо осіб.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області.

"8 червня о 17.29 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про пожежу на території нафтобази, що знаходиться у селі Крячки. Після прибуття рятувальниками було встановлено, що горять три резервуари з бензином. На місці події виявлено 4 постраждалих працівників нафтобази", - йдеться у повідомленні.

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У гасінні пожежі задіяна 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та майже 90 чоловік особового складу.

Як повідомило УНІАН джерело в ГУ ДСНС України в місті Києві на допомогу гасіння пожежі додатково відправлено 16 одиниць спецтехніки з особовим складом.

«Ситуація досить серйозна», - зазначив співрозмовник агентства.