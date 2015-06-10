Рятувальники загасили три цистерни на охопленій вогнем нафтобазі під Києвом
Станом на 13 годину 10 червня рятувальникам вдалося охолодити та загасити 3 цистерни, одна із яких – з маслом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
"Наразі триває ротація рятувальників та техніки для забезпечення безперервної роботи щодо ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні відомства.
Станом на 13 год. 10 червня рятувальникам вдалося охолодити та загасити 3 цистерни, одна із яких – з маслом. Наразі трив...Posted by Державна служба України з надзвичайних ситуацій on 10 Июнь 2015 г.
Крім того, повідомляється, що служби постійно проводять заміри повітря.
"Наразі токсичних викидів у повітря не зафіксовано. Ситуація контрольована. Загрози для здоров’я людей немає", - заявили у ДСНС.
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Також представники ДСНС стверджують, що на місці ліквідації пожежі є достатня кількість медикаментів, продуктів харчування та питної води.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.
Гасіння пожежі досі триває.