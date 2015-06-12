Харківська міськрада повідомляє про 9 постраждалих в масовій бійці у студмістечку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан, трьом з них, у тому числі одній жінці, медична допомога була надана амбулаторно.

Читайте такожВ ході погрому на вулицях Харкова постраждали п'ятеро студентів з Йорданії - ЗМІ

За її даними, у всіх постраждалих ушкодження середньої тяжкості. П'ятеро осіб перебувають у відділенні політравми, один - у нейрохірургічному відділенні лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Одному з госпіталізованих може знадобитися операція.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 40 чоловік влаштували погром з різаниною на вулиці Отакара Яроша, де знаходиться студентське містечко з гуртожитками кількох ВУЗів. Пізніше повідомлення про напад надійшло з вулиці Клочковської, що в 3 км від вул. О.Яроша. У МВС зазначали, що від нападу постраждали 6 осіб.