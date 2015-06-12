В окупованому Криму зберігається штормове попередження

В управлінні МНС Криму попереджають про сходження селевих потоків через сильні опади, передає "Крим.Реалії".

Жителям кримської столиці місцева влада рекомендує якомога менше пересуватися вулицями у цей день.

Читайте такожУ Криму сильна злива викликала повінь, ряд міст залишився без світла та інтернету (відео)

«У зв'язку із погіршенням погодних умов 12 червня, посиленням вітру, рясними зливами з грозою адміністрація міста Сімферополя рекомендує за можливості скоротити пересування містом та дотримуватися правил поведінки під час несприятливих погодних умов», – повідомили у міській адміністрації Сімферополя.

У свою чергу рятувальники Криму наголошують, що найближчим часом через опади є ймовірність підйому рівня річок і загроза сходження селевих потоків.

Раніше УНІАН повідомляв, що сильна злива, яка вирувала 9 червня в окупованому Криму, стала причиною справжнього стихійного лиха.