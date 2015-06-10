У Криму сильна злива викликала повінь, ряд міст залишився без світла та інтернету (відео)

Крім того, що багато вулиць і районів в різних містах півострова виявилися затопленими, багато кримчан залишилися без інтернету, в деяких мікрорайонах кримської столиці до пізнього вечора була відсутня електрика, повідомляє Крим.Реалії.

Особливо через рясні опади постраждав Сімферополь, де вода в деяких районах доходила людям до пояса. На дорогах у центрі кримської столиці були величезні пробки. Щоб дістатися з одного кінця міста в інший, необхідно було витратити близько півтора-двох годин. Ситуацію ускладнювали ДТП. Деяким водіям доводилося вичерпувати відрами воду з своїх авто.

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Інтернет-користувачі зараз активно викладають в соціальних мережах відео того, що відбувалося напередодні.

Окупаційна влада Сімферополя рекомендує по можливості скоротити пересування по місту і виконувати правила поведінки під час несприятливих погодних умов.