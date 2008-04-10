Ціна нафти знову злетіла до рекорду

Ціна нафти на світовому ринку встановила новий рекорд.

У Нью-Йорку за барель марки “Лайт Світ Круд Ойл” платили 110 доларів 87 центів, а це – на 2 долари 13 центів більше, ніж напередодні.

На лондонській біржі барель “чорного золота” марки “Брент” подорожчав на 2 долари 13 центів і коштував 108 доларів 47 центів.

Експерти пов‘язують його із падінням курсу долара, а також із оприлюдненням доповіді уряду Сполучених Штатів. У ній констатують різке падіння запасів палива напередодні літнього сезону. За прогнозами трейдерів, ціни на нафту найближчим часом у світі зростатимуть і надалі. Зазначимо, що до цін світового ринку останнім часом чутлива і вартість бензину на українських заправках.

ICTV