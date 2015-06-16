Безлюдні пляжі Криму: відео з найпопулярніших курортів
09:23, 16 червня 2015Суспільство
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В інтернеті з'явилася добірка відео з камер спостереження, встановлених на популярних пляжах окупованого півострова.
Кафе і шезлонги порожні, а на пляжах майже нікого немає / crimeaukr.wordpress.com
Ці кадри були зняті 15 червня о 17:00, тобто в час, коли на пляжах повинна бути найбільша кількість відпочивальників, передає ТСН.
Але кафе і шезлонги порожні, на пляжах майже немає відпочивальників.
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Така ситуація спостерігається на популярних кримських пляжах у Коктебелі, Алушті, Щолкіному, Судаку, Севастополі, Феодосії, Піщаному, Керчі, Євпаторії, Гурзуфі та Ялті.
Добірку відеозаписів опублікували на сторінці YouTube-каналу "Ленты новостей".
Як повідомляв УНІАН, нинішній курортний сезон в окупованому Росією Криму стартував провалом.
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