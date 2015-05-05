Курортний сезон в окупованому Криму стартував провалом: безлюдні пляжі та пусті санаторії

На травневі свята, що українці називають репетицією відпустки, там було порожньо, передає ТСН.

Українці на півострів не поїхали, а росіян було мало. Мешканець Криму опублікував в інтернеті відео, на якому видно порожній пляж, вільну дорогу, пусті санаторії.

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Зазначається, що зазвичай, першотравень був генеральною репетицією кримського курортного сезону. Останній перед окупацією 2013-й став рекордним. Тоді за травневі Крим прийняв понад 100 тисяч туристів, а за весь рік – 6 мільйонів.