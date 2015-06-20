Геращенко: бійці "Торнадо" повинні о 9 ранку суботи вийти з бази та скласти зброю

04:02, 20 червня 2015
Суспільство
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Бійці "Торнадо" повинні в 9:00 суботи вийти з бази та скласти зброю.

Фото УНИАН

Про це під час ток-шоу "Шустер LIVE" на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат Антон Геращенко, звертаючись до заступника командира роти Миколи Цукура.

"О 9:00 ви повинні вийти з території бази і скласти зброю і дати можливість провести всі законні слідчі дії. Якщо ви цього не зробите, ви будете так само злочинцем. Я так само звертаюся до всіх бійців батальйону "Торнадо", які зараз нас бачать, не виконуйте злочинних вказівок по недопуску на територію бази слідчих", - сказав він.

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У свою чергу Цукур зазначив, що слідчі ночують на території бази. "Наскільки я розумію, Антон Геращенко – це радник міністра. Я його поважаю, звичайно, але давати наказ нам може міністр. У нас за законодавством є два місяці на переатестацію, на перерахунок зброї і здачу його в МВС", - зазначив він.

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При цьому Цукур додав, що готовий вийти в суботу о 9:00 і отримати на руки наказ від міністра, "який накаже скласти зброю і передати на відповідальне зберігання". "Я б просто хотів на цей період (передачі документів по контрабанді. – Ред.), щоб був ряд адвокатів, була преса. Ми завтра зібралися зробити прес-конференцію, на 11:00 запрошуємо всі канали, що ми відкриті", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в.о. командира роти "Торнадо" Микола Цукур розповів, на яких умовах його бійці готові співпрацювати зі слідством.

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