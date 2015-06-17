Найбільше хабарів українці дають лікарям - опитування

Про це свідчать дані опитування TNS за травень 2015 року, передає "Українська правда".

Стало відомо, що за минулий рік українці частіше давали хабарі в лікарнях та інших медичних установах - 84% хабарів опитаних припадало саме на цю сферу, в той час, як суд і прокуратура є найменш поширеними структурами за дачею хабарів.

Варто зазначити, що така різниця в репутації органів і реального рівня дачі хабарів, можливо, пов'язана з кількома факторами.

По-перше, це стосується частоти звернення до державних інстанцій, адже українці хворіють частіше, ніж звертаються до суду.

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По-друге, хабарі в медицині є частково добровільними, адже вони в основному даються людьми за бажанням як "подяка", вважають експерти.

Дослідження проводилося з 15 по 21 травня поточного року методом онлайн-опитування міського населення (чоловіки і жінки віком від 18 до 55 років) по всій Україні.

Вибірка – 1000 осіб, квотна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.