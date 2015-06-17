Найбільше хабарів українці дають лікарям - опитування
До ТОП-5 корумпованих органів в Україні входять міліція, прокуратура, медичні установи та ДАІ.
Про це свідчать дані опитування TNS за травень 2015 року, передає "Українська правда".
Стало відомо, що за минулий рік українці частіше давали хабарі в лікарнях та інших медичних установах - 84% хабарів опитаних припадало саме на цю сферу, в той час, як суд і прокуратура є найменш поширеними структурами за дачею хабарів.
Варто зазначити, що така різниця в репутації органів і реального рівня дачі хабарів, можливо, пов'язана з кількома факторами.
По-перше, це стосується частоти звернення до державних інстанцій, адже українці хворіють частіше, ніж звертаються до суду.
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По-друге, хабарі в медицині є частково добровільними, адже вони в основному даються людьми за бажанням як "подяка", вважають експерти.
Дослідження проводилося з 15 по 21 травня поточного року методом онлайн-опитування міського населення (чоловіки і жінки віком від 18 до 55 років) по всій Україні.
Вибірка – 1000 осіб, квотна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.