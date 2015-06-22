Сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Пам'ятну дату було встановлено згідно з Указом Президента України «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні о 10.30 президент України Петро Порошенко візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата.

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Пам'ять загиблих цього дня вшановують також у Білорусі, де встановлено "День всенародної пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни", та Росії ("День пам'яті та скорботи").

Сьогодні, 22 червня 2015 року, виповнюється 74 роки від нападу Німеччини на СРСР. У подальших військових діях загинули десятки мільйонів людей. Тільки прямі людські втрати України, за різними оцінками, складають від 6 до понад 10 мільйонів.