Переселенці провели мітинг на Майдані проти діючої пропускної системи на Донбасі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Новий «Тимчасовий порядок перетину лінії розмежування», який повинен був спростити пересування простих українців у зоні АТО, насправді обмежив і без того урізані війною права громадян України, жителів Донецької і Луганської областей, кажуть організатори мітингу. В першу чергу громадських активістів обурює пункт 1.6 цього документа, який повністю забороняє автобусне сполучення між окупованою територією й іншими регіонами України.

За словами переселенців, це не тільки повністю унеможливлює виїзд із контрольованої сепаратистами зони тих людей, які не мають власного автотранспорту, але й позбавляє можливості їхніх родичів зі звільненої території передати туди допомогу.

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Ускладнення умов перетину також тільки породжує зайву корупцію на блокпостах, упевнені представники волонтерських і правозахисних організацій.

«Ця система обмежує права близько 10% населення України, і в першу чергу простих громадян і волонтерів, які не можуть допомагати тим, хто залишився в біді, – впевнений Олександр Горбатко, координатор ініціативи «Донбас СОС». – І це не вирішило жодної проблеми безпеки країни, бо всі проблеми пересування легко вирішуються за допомогою хабарів, навіть сепаратисти спокійно в’їжджають на територію України з Росії».

Правозахисників обурює, що Служба безпеки України проігнорувала їхні рекомендації щодо спрощення порядку перетину лінії розмежування, які були надані СБУ на спільних засіданнях робочих груп.

«Замість спрощення системи отримали повну блокаду, тобто розділення країни. Це і є сепаратизм, який нав’язується сходові країни не тільки сепаратистами «ДНР» і «ЛНР», але й офіційною українською владою», – кажуть учасники мітингу.

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«Сегрегація вбиває не менше від «градів», «Блокада – це зрада», «Не зачиняйте двері перед українцями» – такі гасла були на плакатах мітингарів.

Наприкінці акції учасники написали колективне відеозвернення до президента України, якого прямо звинувачували в тому, що, на думку демонстрантів, саме він особисто був ініціатором додаткових обмежень у новому «Порядку перетину».

Як повідомляв УНІАН, набув чинності новий порядок перетину лінії зіткнення на Донбасі.

Тепер отримати дозвіл на перетин лінії зіткнення стане простіше. Крім того, з'явилась можливість покинути окуповану територію без дозволу в разі загрози життю і здоров'ю. Врегульовано перетин лінії зіткнення дітьми і неповнолітніми без паспорта.

Важливим нововведенням є можливість перетину лінії зіткнення без дозволу в разі загрози життю і здоров'ю.