СБУ викрила факт постачання непридатної військової форми для Нацгвардії на 42 мільйони гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, дві комерційні фірми поставили до центральної бази забезпечення Нацгвардії костюми – «польові літні» та «утеплені польові».

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«Експертиза, проведена за ініціативою СБУ, встановила, що за технологією виготовлення, конструкцією, повітропроникністю, товщиною пакету утеплювача, сумарним тепловим опором, маркуванням та зовнішнім виглядом форма не відповідає вимогам державних стандартів», - йдеться в повідомленні.

Як стверджують в СБУ, «використання цієї літньої форми – може спричинити перегрів організму бійця, призвести до захворювань, пов’язаних з порушеннями гігієни. Зимова форма, відповідно, не забезпечуватиме необхідний рівень теплового захисту. Крім того, відсутність маркування або його невідповідність фізичним розмірам створюватиме плутанину при видачі форми особовому складу».

З метою повернення та заміни партії форми і вжиття фінансових санкцій відповідно до умов договору штраф (20% від суми поставки) СБУ поінформувало командування Національної гвардії, додали в прес-центрі.