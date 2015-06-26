МЗС відкрив доступ до архівних документів про роль України у створенні ООН

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України.

"У Сан-Франциско в 1945 році міністр закордонних справ УРСР Дмитро Мануїльський підписав Статут ООН, тим самим Україна стала 51 державою-засновником ООН, що було визнанням внеску українського народу в перемогу над фашизмом. Сьогодні, 70 років потому, МЗС України вперше відкриває свій архів і викладає у відкритий доступ унікальні документи щодо участі української делегації у конференції у Сан-Франциско", - йдеться в повідомленні.

Серед документів, які викладає МЗС України у відкритий доступ:

Особисте посвідчення технічного секретаря делегації УРСР на Конференції Об'єднання об'єднаних Націй у Сан-Франциско, США, 1945 рік

Press Bureau Delegation of the USSR. Concerning the participation of the Ukrainian USSR and White Ukrainian SSR in the international organization for the preservation of peace and security

Виступ делегата України А. Палладіна 4 червня 1945 р. про позицію України про бажаність активної участі в роботі майбутньої організації не тільки великих, але й малих країн

Виступ делегата України академіка А. В. Палладіна щодо назви міжнародної організації

Виступ делегата України академіка А. В. Палладіна про участь жінок на рівні з чоловіками права як керівних, так і в підсобних органах

Виступ делегата України академіка А. В. Палладіна з питання про рівноправність чоловіків і жінок в органах міжнародної організації

Виступ делегата УРСР на засіданні 2-го комітету міжнародної конференції в Сан-Франциско

Declaration of the Government of the Ukrainian Soviet Socialist Republic announcing its wish to join the world organization of security as one of founder-states

Звернення Української РСР до Конференції в Сан-Франциско про бажання приєднатися до загальної організації безпеки як одна з держав-засновників

Звіт делегації УРСР (частина про Сан-Франциско)

Звіт делегації УРСР про участь у роботі міжнародної конференції в Сан-Франциско

Звіт про роботу Комітету №1, головою якого був голова Української делегації Д. З. Мануїльський

Лист Генеральному секретарю конференції Об'єднаних Націй з питань створення міжнародної організації

Підпис міністра закордонних справ УРСР Д. Мануїльського під Статутом ООН

Повноваження делегації УРСР

Лист державного секретаря Сполучених Штатів Америки

Орієнтовний розподіл посад в комісіях і комітетах

Members of a delegation of the Ukrainian USSR

Фінансовий звіт делегації