ООН має намір надати 41,5 мільйона доларів на допомогу переселенцям в Україні

Про це повідомила УНІАН радник із питань громадської інформації УВКБ ООН Ніна Сорокопуд.

«За нашими підрахунками, на допомогу в Україні нам потрібно 41,5 млн дол.», - сказала вона.

При цьому Сорокопуд зазначила, що на сьогодні організація залучила половину необхідних коштів. Основними донорами цього року стали Сполучені Штати Америки, надавши 10,4 млн дол., а також країни Європейського Союзу, які надали 4 млн дол. Зокрема, Данія перерахувала 1,5 млн дол., Німеччина – 1,1 млн дол., Швеція – 1,8 млн дол.

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Кошти спрямовуються на фінансування діяльності УВКБ ООН у сфері надання правової захисту переселенцям, зокрема з питань переміщення через контактну лінію із зоною антитерористичної операції та реєстрації в місцях фактичного проживання, а також у сфері забезпечення внутрішньо переміщених осіб непродовольчими товарами (постільна білизна, одяг, гігієнічні засоби) й матеріалами для ремонту житла.

Згідно з даними, наданими УВКБ ООН та Міністерством соціальної політики, в Україні на червень 2015 року зареєстровано понад 1,3 млн переселенців із Донбасу та Криму. При цьому 60% із них – пенсіонери, 12% - діти, 4% - особи з обмеженими можливостями. Найбільше переселенців зареєстровано в Донецькій та Луганській областях (490 і 187,5 тис. осіб відповідно). Велика кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває також у Харківській області (172,6 тис. осіб), Запорізькій (93 тис. осіб) та Київській (95 тис. осіб, із яких 41 тис. у Києві) областях.

Як повідомляв УНІАН, держава в 2015 році виділила близько 3,4 млрд грн для виплати фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам.