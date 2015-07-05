Полторак анонсував відновлення інфраструктури ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства заявив сьогодні в Одесі під час заходів з нагоди Дня ВМС Збройних сил України.

«На стадії завершення програма переоснащення (Збройних сил України), і плануються відповідні кошти, щоб ми могли відбудувати інфраструктуру ВМС, створити умови для проживання особового складу на новому місці», - заявив Полторак. Він висловив впевненість, «що ті труднощі, які сьогодні існують, будуть обов’язково подолані».

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Водночас міністр визнав, що багато ще треба зробити для того, щоб Військово-Морські сили України стали потужними, озброєними і підготовленими. «Сьогодні завершується робота над стратегічними документами планування, де чітко відпрацьований план щодо розвитку Військово-Морських сил України у подальшому… Нам треба кошти для придбання нових кораблів, нового оснащення, нового озброєння, яке було б сучасним, а не латати дірки», - зазначив він.

Полторак висловив переконання у хорошій перспективі для українських ВМС. «Я думаю, що у ближчі дні буде прийнята програма розвитку озброєння і техніки Збройних сил України до 2020 року, і там буде відображене чітке розуміння, куди ми маємо рухатись, яким чином». Відповідно, додав він, «виходячи з можливостей бюджету».

За словами глави оборонного відомства, «самовідданість українських військових моряків була завжди прикладом для усіх Збройних сил України, і ті труднощі, які на сьогодні, на жаль, є, будуть нами подолані». Він також зазначив, що українські моряки після передислокації з Криму на материкову частину України не залишилися осторонь подій в країні, беруть «безпосередню участь у бойових діях на сході України».