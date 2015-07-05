У Міноборони сподіваються на повернення Росією захоплених українських кораблів (відео)

14:07, 05 липня 2015
Суспільство
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Міністр оборони України Степан Полторак сподівається на повернення Росією захоплених у ході окупації Криму навесні минулого року українських кораблів, але не дуже вірить в те, що це відбудеться ближчим часом.

ольшанский / mil.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава українського оборонного відомства повідомив під час участі у відзначенні Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Такі перемовини ніколи не припинялися, вони ведуться, ми сподіваємося на позитивне вирішення цього питання», - сказав Полторак. Водночас міністр додав: «Але знаєте, мало що відбувається з того, що вони (Російська Федерація) обіцяють».

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«Тому, звичайно, ми роботу проводимо, ми готові до прийняття наших кораблів. Навіть ту техніку, яку вони передавали, вони спочатку знищували, а потім передавали», - сказав генерал-полковник, маючи на увазі бронетехніку Військ берегової оборони українських ВМС.

Як повідомляв УНІАН, навесні минулого року Росія повернула Україні 35 кораблів і суден ВМС ЗС України, захоплених нею під час анексії території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Водночас Україні досі не повернули 16 кораблів і суден українських ВМС, у тому числі великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», корвети «Тернопіль», «Луцьк», Хмельницький», «Придніпров’я», морські тральщики, підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.
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