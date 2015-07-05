У Міноборони сподіваються на повернення Росією захоплених українських кораблів (відео)
Міністр оборони України Степан Полторак сподівається на повернення Росією захоплених у ході окупації Криму навесні минулого року українських кораблів, але не дуже вірить в те, що це відбудеться ближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава українського оборонного відомства повідомив під час участі у відзначенні Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.
«Такі перемовини ніколи не припинялися, вони ведуться, ми сподіваємося на позитивне вирішення цього питання», - сказав Полторак. Водночас міністр додав: «Але знаєте, мало що відбувається з того, що вони (Російська Федерація) обіцяють».
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«Тому, звичайно, ми роботу проводимо, ми готові до прийняття наших кораблів. Навіть ту техніку, яку вони передавали, вони спочатку знищували, а потім передавали», - сказав генерал-полковник, маючи на увазі бронетехніку Військ берегової оборони українських ВМС.