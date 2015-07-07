Життя під землею: як жителі Донецька чекають миру і виховують дітей у підвалах (фоторепортаж)

Починаючи від зими, коли потік внутрішньо переміщених осіб збільшився, такі укриття стали основним притулком для найбільш нужденних, йдеться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Дехто тимчасово переселився в гуртожитки у центрі міста, але багато хто вирішив залишитися у підвалах поряд із власними домівками та майном. Більшість людей бояться, що місцеві мародери розграбують їхні будинки, якщо їх покинути.

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Тут можуть залишатися понад 30 осіб щоночі. Під час тяжких обстрілів підвали часто переповнюються.

Електричні кабелі підведені до укриття та під’єднані до плити та чайника в імпровізованій кухні підвалу.

На фото: дві дівчинки граються в укритті. Дітлахи проводять більшість часу за іграми. Біганина дратує декого з сусідів по підвалу, інші ж дозволяють дітям займатися своїми справами.

Петровський район страждає від постійних обстрілів. Багато з тих, хто залишає укриття вдень, повертаються ввечері через страх нічного обстрілу.

Мешканці підвалу сушать листя й трави. Ікони служать для тих, хто молиться за припинення війни. Інші зберігають вирізки з газети, слова з яких, вони сподіваються, втіляться у життя.

Деякі родини з дітьми вирішили повернутися з Росії, зрозумівши, що ситуація у місті полегшилася. Однак через те, що школи закриті на літні канікули, а грошей на те, щоб залишити регіон, не вистачає, багато з них залишаються в укритті та неподалік від нього.

Дехто пристосувався до умов життя під землею, мешканці підвалів звикли до отримання гуманітарної допомоги

Незважаючи на все лихо, що пережили ці люди протягом року, багато хто з них ще вірять в допомогу з боку Росії

Усі фото - Радіо Свобода.