Вбивство інкасаторів у Харкові: злочинець викрав 2,3 мільйона гривень

10:43, 10 липня 2015
Суспільство
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У момент нападу на співробітників пошти на злочинці була каска, маска і бронежилет.

Нападение в Харькове / mediaport.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

При цьому в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ вже є інформація про прикмети злочинця, який розстріляв трьох інкасаторів у Харкові.

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"Зріст підозрюваного - 190 см, світле волосся, попереду короткий чубчик, ззаду довге волосся. Був одягнений - світла сорочка, сірі короткі бриджі. На ногах сандалі. У момент нападу на злочинці була одягнена каска, маска, бронежилет", - йдеться у повідомленні Геращенка.

Крім того, радник Авакова зазначив, що злочинець виїхав на ВАЗ 2110 сріблястого кольору - номер АХ8632АЕ.

За попередньою інформацією, нападник діяв сам.

Також Геращенко наголосив, що, згідно з попередніми даними, викрадено 2,3 мільйона гривень.

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Posted by Антон Геращенко on 9 Липень 2015 р.

У свою чергу в прес-службі прокуратури на своїй сторінці у Twitter повідомили деякі подробиці про осіб загиблих.

"Загинули троє листонош супроводу «Укрпошти» — 77, 69, 62 р.н", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Харкові в результаті обстрілу загинули троє людей, які перебували в автомобілі поштової служби.

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