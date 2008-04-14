Уряд не проти призначення Супрун головою Запорізької ОДА

Уряд не має заперечень проти призначення Людмили СУПРУН на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, про це заявив перший віце-прем’єр.

“Як мені відомо, Секретаріат Президента ще не виходив на Кабінет Міністрів з ініціативою призначення голови Запорізької обласної держадміністрації, але у випадку внесення кандидатури Людмили СУПРУН на цю посаду, Кабінет Міністрів України не матиме заперечень. Вважаю, що пані СУПРУН цілком компетентна, щоб обійняти дану посаду”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

*** Сьогодні газета “Коммерсант-Украина” повідомила, що Секретаріат Президент розглядає можливість призначити на посаду голови Запорізької ОДА лідера Народно-Демократичної партії Людмилу СУПРУН. Водночас, за словами джерела газети, Юлія ТИМОШЕНКО – категорично проти цього призначення.