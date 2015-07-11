Бандити в Мукачеві оточені, їм запропоновано здатися - Аваков

Як повідомляє на свої сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських авто, поранили чотири цивільних осіб і трьох працівників міліції. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Один потерпілий і один правоохоронець перебувають у важкому стані.

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"Наразі угрупування оточено; бандитам запропоновано здатися. У разі відмови до злочинців, згідно чинного законодавства, буде застосовано силу", - повідомив Аваков.

Як повідомляє місцеве видання KarpatNews та очевидці у соцмережах, у Мукачевому заблоковано один з під'їздів до міста. Озброєні люди вели вогонь зі стрілецької зброї, є загиблі та поранені.

За словами очевидців, "спочатку жителі міста над Латорицею побачили колону із 7-ми джипів з символікою "Правого сектору", які у повній бойовій комплектації (з автоматами, прилаштованими до автомобілів кулеметами та іншим військовим начинням) їздили Мукачевом".

"Згодом очевидці повідомили, що чули стрілянину неподалік річкового мосту. За попередньою інформацією, ті ж правосекторівці стріляли у спортивному комплексі "Червоний Дракон". У ході перестрілки було вбито двох молодих цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому сталася стрілянина, в ході якої поранення дістали 8 осіб.