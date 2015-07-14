МВС пов'язує вибухи у Львові з подіями в Мукачеві
Міністерство внутрішніх справ пов'язує два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові з подіями у Мукачеві Закарпатської області.
Як повідомляє прес-служба МВС України, внаслідок вибухів у Львові постраждали двоє дільничних інспекторів. Ступінь важкості поранень встановлюється.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи. Знайдено запобіжну скобу від гранати РГД-5. За попередніми даними, зловмисники замінували вхідні двері до дільничних пунктів.
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Міліція Львівщини переведена у посилений режим несення служби та вживає всіх заходів з пошуку зловмисників і стабілізації ситуації.
МВС закликає всіх небайдужих громадян надати всю наявну інформацію про ці злочини.
Нагадаємо, у Львові біля одразу двох пунктів міліції пролунали вибухи.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві виник конфлікт зі стріляниною між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.
У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.