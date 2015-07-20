Командування українських ВМС заявляє про спроби окремих ЗМІ дискредитувати військових моряків

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві командування українських ВМС.

«Ми чітко розуміємо: сьогодні ніхто, не дивлячись ані на які заслуги, не повинен розраховувати на якісь табу щодо критики. У зв’язку з цим Командування ВМС ЗС України заявляє, що військові моряки не сприймають голослівних, абсолютно безпідставних, не підкріплених конкретними фактами звинувачень у начебто зловживаннях, порушеннях і тому подібне, пов’язаних із функціонуванням, підготовкою та розвитком вітчизняного флоту», - сказано у заяві.

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«На наш погляд, це далеко від журналістики, коли «доказова база», «фактаж» телевізійних сюжетів і публікацій деяких інтернет-ресурсів про начебто численні недоліки на флоті базується на фразах «ні для кого не секрет», «усім відомо, що…» тощо», - додали у командуванні ВМС.

У заяві наголошується, що українські моряки довели свою вірність присязі українському народу під час відомих минулорічних подій, сьогодні особовий склад достатньо швидкими темпами відновлює боєздатність флоту, виконує бойові завдання із захисту країни з морського напрямку і у зоні проведення АТО.

При цьому на флоті визнають, що українські ВМС сьогодні дійсно стикаються з багатьма труднощами і проблемами, насамперед соціально-побутового характеру, але ніхто не приховує і не збирається приховувати ті чи інші негаразди.

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«Ми відкрито говоримо про них, у тому числі під час спілкування з журналістами. Ми так само не збираємося покривати тих, хто спробує збагатитися у цей непростий для держави і всього українського народу час, так само, як не збираємося приховувати інші недоліки. Змушені розчарувати скептиків і провокаторів – флот і надалі буде розвиватися, нас не зупинити, скільки б бруду на нас не лилося», - підкреслюється у заяві.

У документі також наголошується, що українські ВМС відкриті для ЗМІ і суспільства.

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«Нам дуже потрібен ваш свіжий, незаангажований погляд на ті чи інші речі, шановні журналісти. Але ми переконані і в іншому: до підбору експертів для коментування флотської проблематики має бути вивірений, серйозний підхід», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністр оборони України Степан Полторак запевняє, що ближчим часом розвитку Військово-Морських сил України буде приділено значну увагу. Водночас міністр визнав, що багато ще треба зробити для того, щоб Військово-Морські сили України стали потужними, озброєними і підготовленими. Полторак висловив переконання у хорошій перспективі для українських ВМС.