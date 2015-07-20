Міліція затримала водія, який скоїв наїзд на директора Одеського кінофестивалю - Саакашвілі
Автомобіль, який скоїв наїзд на директора Одеського міжнародного кінофестивалю, знайшли, водія затримано.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської Обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі.
«Знайшли машину, яка наїхала на директора кінофестивалю і затримали водія. Зараз порушуються справи на міліціонерів, які хотіли зам'яти справу. Браво Лорткіпанідзе! І так має бути кожен раз!», - йдеться в повідомленні.
Знайшли машину, яка наїхала на директора кінофестивалю і затримали водія. Зараз порушуються справи на міліціонерів, які ...Posted by Mikheil Saakashvili on Sunday, July 19, 2015
Як повідомляв УНІАН, невідомі на автомобілі вночі збили директора Одеського міжнародного кінофестивалю і на очах у міліціонерів зникли з місця події.
«Місцеві міліціонери з першої хвилини почали приховувати деталі пригоди та замітати сліди. Так як це завжди відбувалося в минулому. І я, і начальник УВС дуже серйозно налаштовані. Ми знайдемо злочинця, а цих корумпованих міліціонерів посадимо разом з ним на лаву підсудних. Не дозволимо відмазати, як це завжди відбувалося з мажорами досі», - зазначив Саакашвілі.