Апеляційний суд підтвердив, що фігурант "прокурорської справи" Корнієць може вийти під заставу в 3,2 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Віктор Глиняний.

Також суддя зазначив, що повний текст ухвали буде оголошено 24 липня об 11.00.

На засіданні сторона обвинувачення, прокурор Віталій Опанасенко, просив Апеляційний суд зберегти запобіжний захід Корнійцю у вигляді тримання під вартою та одночасно збільшити розмір застави до 15 млн грн.

Сторона захисту, адвокат Юлія Іванчик, просила суд скасувати рішення Печерського суду про запобіжний захід Корнійцю у вигляді тримання під вартою та права внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

Водночас, як повідомив у коментарі журналістам адвокат Корнійця Віктор Петруненко, родина його підзахисного у даний час не може зібрати призначену судом першої інстанції заставу у сумі 3,2 млн грн.

Також адвокат зазначив, що Генпрокуратура не проводила експертизу вилучених у Корнійця діамантів, загальна вага яких становить 4,7 карата, а вага кожного - 0,0047 гр.

При цьому адвокат стверджує, що, за оцінками незалежних експертів, “жоден ювелір не буде братися за роботу з таким “камінням”, оскільки воно нічого не варто”.

Крім того, Петруненко зазначив, що сторона захисту вдруге звертатиметься до Генпрокуратури з клопотання закрити кримінальне провадження та звільнити Корнійця з-під варти у зв’язку з «відсутністю в його діях складу злочину».

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

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Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Печерський райсуд Києва обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Корнійцю Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.