Шокін звільнив підозрюваних у хабарництві прокурорів

Про це УНІАН поінформували в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У відомстві нагадали, що за результатами спецоперації 5 липня цього року вказаних осіб та цивільну особу було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України (санкція якої передбачає безальтернативне позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права займати посади, спеціальною конфіскацією та конфіскацією майна).

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Зазначається, що розслідуванням кримінального провадження за фактом вчинення вказаного злочину займається управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України, яке підпорядковане заступнику генерального прокурора України Давіду Сакварелідзе. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснює відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури, підпорядковане заступнику генерального прокурора Віталію Каську.

Як повідомляв УНІАН, Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

Цей самий суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Валерію Гібаленку Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3,2 млн грн.