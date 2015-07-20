Заарештований за підозрою у хабарництві Корнієць заявляє, що справу проти нього сфабрикували

Заарештований за підозрою у хабарництві екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць вважає, що кримінальне провадження проти нього сфабриковано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Апеляційного суду Києва.

"Я вважаю, що це провадження є замовним і сфабриковане стосовно мене з однією метою - щоб усунути мене як перешкоду для незаконного видобування корисних копалин на території Київської області, залякати всіх правоохоронців, які після таких дій рік і два навіть на кілометр не підійдуть до незаконного видобутку піску", - заявив Корнієць.

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Екс-заступник прокурора вважає, що всі дії з його ізоляції були спрямовані, щоб за останні два тижні сфабрикувати і виготовити штучні докази проти нього й залишити його під вартою на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та Корнійця.

Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

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