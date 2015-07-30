30 липня в Києві «Майдан Закордонних Справ» проведе семінар-практикум з питань подання позовів до Європейського суду із прав людини (ЕСПЛ) щодо порушення прав людини (у тому числі майнових) у зв’язку із анексією Криму.

Головний доповідач - професор, доктор юридичних наук Борис Бабін, який нещодавно був призначений Урядовим уповноваженим України з питань ЄСПЛ.

Щоб повідомити про наміри взяти участь у семінарі , потрібно звернутись за телефоном (044) 279 40 35 або на електронну адресу: office@mfaua.org

Початок семінару о 15.00.

Адреса : м.Київ, вул. Михайлівська , 22 А , офіс 81.