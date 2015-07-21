Завтра в Україні знову повернеться 32-градусна спека

У середу, 22 липня, в Україні температура повітря знову почне зростати, вона очікується в межах 23-29, на заході та півдні до 28-32 градусів тепла.

У більшості областей дощів не очікується, антициклон з центром над півднем України обумовить суху погоду. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 27-32 градуси тепла. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 24-30 градусів тепла. У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 11-16, вдень 24-30 градусів тепла. Читайте такожСильна спека може негативно вплинути на урожай кукурудзи в Україні У східних областях - переважно сухо. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 23-28 градусів тепла. У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 27-32 градуси тепла. У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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